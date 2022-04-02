Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Soğutma çalışmalarının başlatıldığı bölgede 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Osmaniye merkez Bahçe köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Vadi içerisinde etkisini gösteren alevlerin yerleşim yerine sıçraması engellenirken kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, yangın bölgesinde dumanlardan etkilenen yangın söndürme işçisinin kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.