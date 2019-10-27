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Osmaniye'de çıkan orman yangınında 3 hektar alan yandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar kızılçam ormanı yandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar kızılçam ormanı yandı. Yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Akarca Yaylası Çevlik mevkii yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı alınır alınmaz Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçe itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı. 30 arazöz ve 150 orman işçisi karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri ise havadan yangına müdahale etti. Yaklaşık 7 saat süren söndürme çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında bir orman işçisinin de dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen orman işçisi yangın yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanının yandığı alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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