Osmaniye'de Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali, Osmaniye Masal Park'ta yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında binlerce çocuk aileleri ile birlikte Masal Parka akın etti. Burada eğlenmeye gelen çocuklar ayrıca unutulmaya yüz tutmuş birbirinden güzel oyunları oynayarak eğlenceli bir gün yaşadı. Festivalde çocuklar aileleri ile birlikte kiriştek çevirdi, ip atladı, sek sek oyununda sekti, tombik oyunu ile coştu, mendil kapmacada birbirleriyle yarıştı, çuval yarışı ile zıpladı.

Festival kapsamında beden eğitimi öğretmenleri nezaretinde çocuklar hem yarıştı, hem eğlendi, hem de kazandıkları Masal Park ücretsiz kullanım kartları ile oyun gruplarına bindi.

Festival kapsamında Osmaniye'nin Dünkü Çocukları ekibi geleneksel çocuk oyunlarını çocuklarla birlikte oynayarak festivale ayrı bir renk kattı. Osmaniye Doğa Koleji Masal Park içerisinde düzenledikleri çeşitli etkinliklerle güne anlam kattı. Ülkü İlkokulu öğrencileri ise velileri ile birlikte geleneksel çocuk oyunlarından oynayarak veli, çocuk, okul kaynaşmasına en güzel örneği sergiledi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, hem festivale katıldı hem de Masal Parkı gezerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Başkan Kara, geleneksel çocuk oyunlarının gelecek nesillere aktarılması için düzenledikleri festivalin bu yıl 4'üncüsünü yaptıklarını söyledi. Kara, “Her şey Mutlu Şehrin Mutlu Çocukları için. Bugün burada harika görüntüler var. Masal Parkımızın bu şekilde çocuklarımızın en rağbet edilen yeri olarak görülmesi bizleri çok mutlu ediyor. Masal Parkın her bir köşesinde farklı aktiviteler, eğlenceler var. Beni en çok mutlu eden konulardan birisi de şehrimiz dışarısından da çok sayıda aileyi bugün burada görüyor olmam. Geleneksel çocuk oyunlarına gelecek olursak da çok önemli bir etkinlik olduğuna inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyüyecek. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.