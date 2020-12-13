Osmaniye'de Covid-19 destek hattı kuruldu

Osmaniye'de son zamanlarda artan vakalar nedeniyle korona virüs salgınının bulaşmasını önlemek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların Covis-19 hastalığıyla ilgili detaylı bilgi alabilmeleri için 0541 676 3322 numaralı Whatsapp destek ve danışma hattı kuruldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, vatandaşların mesajlarının anında ilgili birimlere ulaştırılacağını belirterek, “Korona virüs ile mücadeleye destek vermek amacıyla vatandaşlarımızın Covid-19 ile ilgili sorularına cevap bulması için Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Whatsapp korona virüs destek ve danışma hattını kurduk. 0541 676 3322 nolu numaraya Covid-19 hastalığı ile ilgili iletilen mesajlar anında ilgili birimlere ulaştırılacak ve çözüm yoluna gidilecektir. Whatsapp korona virüs destek ve danışma hattı ile haftanın 7 günü saat 08.00-24.00 saatleri arasında Covid-19 ile ilgili vatandaşların sorularına cevap verecektir” dedi.