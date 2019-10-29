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Osmaniye'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Osmaniye’de, Cumhuriyetin kuruluşunun 96.

Osmaniye'de, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü, törenle kutlandı.


Valilik makamında Vali Ömer Faruk Coşkun'un tebrikleri kabulü ile başlayan kutlamalar, Devlet Bahçeli Bulvarındaki törenle devam etti.


Tören, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Belediye Başkanı Kadir Kara'nın halkın bayramını kutlamasıyla başladı.


Vali Ömer Faruk Coşkun, törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, her türlü imkansızlıklara rağmen çok ağır bedeller ödenerek, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterilen kahramanlığın eseridir. Nitekim ezelden beridir hür yaşamış Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı'nı da bu azimle kazanmış ve bu kazanımı Cumhuriyet'le taçlandırarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisini gerçekleştirilmiştir" dedi.


Yedi Ocak İlkokulu halk oyunları ekibinin gösterisi ardından 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Toku "Akdenize Doğru" isimli şiiri; Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının gösterisinin ardından ise Atatürk Ortaokulu öğrencisi Beren Çınar Güngör "Cumhuriyete" isimli şiiri okudu.


Kutlama töreni, resmi geçit ile son buldu. Anıtkabir'de dalgalanan ve Garnizon Komutanlığına gönderilen Türk bayrağı da askerler tarafından taşındı. Tören geçidi vatandaşların coşkulu alkışları ile sona erdi.



Sumbas'taki kutlamalar


Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıldönümü, Sumbas ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama töreni, Sumbas Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulunda yapıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kaymakamı İdil Özdemir, 96. yıl önce olduğu gibi bugünde birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı ve Cumhuriyete sahip çıkmamız gerektiğini anlattı.


Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Folklor ekibinin gösterisinin ardından, Cumhuriyet Bayramı programı resmigeçit töreni ile sona erdi.

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