İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında yabancı uyruklu bir şahsın Suriye'de bulunduğu süre içerisinde örgütün içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli M.K'nin kaldığı adres belirlenip operasyonda düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.