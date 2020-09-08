İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve ülke içerisinde meydana gelecek bombalı sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.


Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde bomba uzmanı olarak sözde emir düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.S. ile DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde iletişimden sorumlu komutan yardımcısı olarak faaliyette bulunmuş Suriye uyruklu H.A. isimli 2 şüpheli ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındılar.


Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.