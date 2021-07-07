Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de, DEAŞ silahlı terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet göstermiş kişilere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Suriyeli uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve Kurban Bayramı öncesi öncesinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet göstermiş Suriyeli uyruklu 3 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.