Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yılbaşında meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren ve Suriye'de bulunduğu süre içerisinde terör örgütü içerisinde silahlı savaşçı düzeyinde silahlı faaliyet gösteren yabancı uyruklu H.K, E.C, M.S, H.M, M.K. ve A.H. isimli 6 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.