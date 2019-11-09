İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu:7 gözaltı

Osmaniye’de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonda DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ve zekat emirinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonda DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ve zekat emirinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında DEAŞ Terör Örgütü Kurma ve Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçlarından dolayı gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin ve zekat emiri G.M.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen yabancı uyruklu emir G.M, H.İ, C.İ, G.E.M, M.E, A.A isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.