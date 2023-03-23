Osmaniye'de demir bahçe kapısını çalan 3 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, demir bahçe kapısının çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin A.D., E.T. ve Z.C.B. olduğunu belirledi. Ekipler, 3 şüpheliyi de çaldığı kapı ile birlikte yakaladı. Yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çalınan kapı ise sahibine teslim edildi.