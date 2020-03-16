İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de deprem anındaki panik kamerada

Osmaniye’de 3.

Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında yaşanan panik ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.


AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyü olan saat 15.35'teki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kadirli ilçesinde de hissedilen deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İki market çalışanı depremi hissettikleri anda bir birlerine bakarak dışarı kaçmaya başlıyorlar. Deprem anında market raflarından bazı ürünlerin düştüğü de güvenlik kamerasına yansıyor.


Öte yandan, son üç gündür Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde merkez üssü Gafarlı ve Yeşilyayla olan en büyüğü 4.1 şiddetinde olan 7 ayrı deprem kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.