Osmaniye'de deprem konutları yükseliyor

Osmaniye'de depremzedeler için hazırlanan toplu konutlarda çalışmalar devam ediyor. Temelleri atılan konutların en kısa sürede depremden etkilenen vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için planlanan kalıcı konutların yapımına başlandı. Toprakkale ilçesinde yapımına başlanan deprem konutlarının inşaatını ziyaret eden Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, devam eden çalışmalar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz'dan bilgi aldı. 7 bloktan oluşan konut alanında 152 dairenin yer alacağını ve 2 bodrum, zemin artı 4 kattan oluşacağını ifade eden İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz, konut alanında 86 adet 3+1 daire ve 66 adet 2+1 dairenin yer aldığını söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Kalıcı konutların yapım çalışmaları devam ediyor. Toprakkale ilçemizde 152 konutun temelleri atılıyor, hızlı bir şekilde çalışmalar sürüyor. İnşallah bu çalışmalarımız bütün konutlar bitene kadar devam edecek" dedi.