İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de deprem paniği: Vatandaşlar sokaklara döküldü

Osmaniye’de 5.

Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü.


Osmaniye'de saat 18.48'de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Öte yandan sarsıntı Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.


Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.

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