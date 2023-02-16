İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de deprem soruşturması: 5 şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de depremde çöken binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Osmaniye'de depremde çöken binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş depremlerinde Osmaniye'de çöken binalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 16 şahsı yakaladı. Bina yapım sorumluları ve müteahhitlerden oluşan şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Ayrıca gözaltında bulunan 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de 339 yapı yıkılmış, 991 kişi hayatını kaybetmişti.

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