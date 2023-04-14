Osmaniye'de depremzede çiftçilere soya tohumu desteği

Osmaniye'de tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde, 207 çiftçiye soya tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen programa Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hulusi Akkuş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, üreticiler katıldı.

Programda bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, soya projesinin bütçesinin 2 milyon 120 bin lira olduğunu, il genelinde yaklaşık 500 çiftçiye, 50 ton civarında yüzde 75 hibe destekli sertifikalı soya tohumu dağıtılacağını ve 5 bin dekarlık bir ekim alanı olacağını kaydetti. İlmeç, "6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, çiftçilerimizin, üreticilerimizin uğradığı zararları hafifletmek ve üretimde aksamaya mahal vermemek için her daim çiftçilerimizin yanında olmaya gayret ettik. Hem bitkisel üretimde hem hayvancılıkta hem yem bitkileri üretiminde Osmaniye genelinde toplamda 27 bin 500 çiftçimize, hayvan yetiştiricimize depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden bugüne kadar toplamda 112 milyonluk destek ödemesini çiftçilerimizin hesabına yatırmış bulunmaktayız" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz ise, "Osmaniye soya üretiminde de Türkiye'de önemli bir yere sahip, dördüncü sırada yer alıyor. İnşallah sizler bu üretimi daha da artıracak çiftçilerimiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere soya tohumu dağıtıldı.