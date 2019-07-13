İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de dolu yağışı etkili oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.


Kadirli ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi. Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere ve Yoğunoluk köylerinde de etkili olan dolu yağışından dolayı meyve bahçeleri zarar gördü. Dolu yağışının aniden bastırdığını belirten Değirmendere köyünden Mustafa Yağız isimli vatandaş, “Kurumuş dereler dahi su ile doldu taştı. Önce 1 saat kadar sağanak yağmur yağdı. Ardından da dolu yağışı başladı. Meyve bahçelerimizdeki ağaçlar, bahçemize ektiğimiz bitkiler doludan büyük zarar gördü” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.