Osmaniye'de dorsesinde pirinç taşıyan tır otoyolda devrildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde pirinç yüklü tır otoyolda devrildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pirinç yüklü tır otoyolda devrildi. Meydana gelen kazada tırın sürücüsü yaralanırken, pirinçler yola savruldu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi Şekerdere mevkiinde 73 AAT 313 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tırın dorsesindeki pirinçler yola savrulurken, TAG Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapandı ve trafik akışı tek şeritten sağlandı.