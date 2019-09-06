Osmaniye'de "Durakta Matematik" projesi hayata geçti

Osmaniye Belediyesi'nin destekleriyle, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Durakta Matematik projesi hayata geçti.

Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip ve Fadıl Bulut İlkokulu Öğretmeni Mehmet Karip tarafından geliştirilen okullarda öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenmeleri, ön yargıları yıkmak ve matematiği sevdirmek için 'Durakta Matematik' projesi, Osmaniye'de uygulamaya konuldu.

Projede kapsamında il merkezinde otobüs duraklarına herkesin kolayca ve eğlenerek öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da onaylanan proje Osmaniye'den tüm Türkiye geneline yayılacak. İlk etapta 5 durağa asılan ‘Durakta Matematik' afişleri yıl içerisinde tüm duraklara asılacak.

Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın matematiğe olan olumsuz algısını değiştirebilmek amacıyla hazırlanmış olan bu projeyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın duraklarda hem boş vakitlerini değerlendirebilecekleri hem de matematiği severek öğrenebilecekleri ‘Durakta Matematik' projesini çok başarılı buluyorum. Osmaniye Belediyesi olarak duraklarımızda bu projeyi başlatmış bulunuyoruz. Belediye olarak her zaman bu projenin destekçisiyiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için atılan her adımın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda ‘Durakta Matematik' projesini üreten hocalarımı kutluyorum” dedi.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise “Durakta Matematik projesinin Osmaniye'den çıkan yenilikçi 40 projeden bir tanesi olduğunu belirterek, “Matematiği çeşitli yöntemlerle çocuklara sevdiren, korku olmasını ortadan kaldıran ve hayatın ta kendisi olduğunu öğreten önemli bir proje. Matematiğin her tarafta öğrenilebileceğini anlatan yenilikçi bir yaklaşım. Merkezi Osmaniye olan bu proje Türkiye geneline yayılarak devam edecek inşallah. Bizlere desteklerini ve katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Projenin mimarları Mukaddes Karip ve Mehmet Karip hocalarımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

‘Durakta Matematik' projesinin il sorumlusu ve fikir üreticisi Fadıl Bulut İlkokulu Öğretmeni Mehmet Karip de, “Bu projede belediyemizin ve milli eğitim müdürlüğümüzün bizlere çok büyük destekleri oldu. Osmaniye'de başlattığımız projemiz Türkiye genelinde çok güzel yansıması oldu. Matematiği sevdirme ve korkuları yenme adına çok güzel bir proje olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu projeyle bir öğrencimiz ya da bir velimizde matematik önyargısını kırabilirsek başarıya ulaşmış kabul edeceğiz“ diye konuştu.

Proje ile ilgili duygularını ifade eden Karacaoğlan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İkbal Görgen, “Durakta beklerken sıkılmayıp bilgiler öğrenmiş olacaklarını söyleterek, “Bu güzel bilgileri çizimlerle kolaylaştırarak bizlere vediği için öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu projeden önce matematikten çok korkardım. Bana konuları çok zor gelirdi. ‘Durakta Matematik' projesinden sonra matematik daha da kolaylaştı ve sevmeye başladım” şeklinde konuştu.