Osmaniye'de eğitime 220 milyon liralık yatırım

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunmuş olduğu politika, strateji ve eylemler ışığında eğitime yönelik çabamız tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamında 2021-2023 yılları arasında eğitime yapılan yatırım 220 milyon lirayı buldu” dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ve Osmaniye İl Özel İdare Genel Sekreteri Mesut Ovalı'nın katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından kent genelindeki eğitim yatırımlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapımı devam ve yapımı tamamlanmak üzere olan proje ve okul iyileştirme çalışmalarına ilişkin bilgilerin aktarıldığı toplantı da konuşan Aydın Albak, Osmaniye'de 2021-2023 yılları arasında eğitime yapılan yatırımın 220 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 4 okulun daha eğitime başladığını ifade eden Albak, “Milli Eğitim Bakanlığı'mızın sunmuş olduğu politika, strateji ve eylemler ışığında, İlimizde de eğitime yönelik çabamız tüm hızıyla devam ediyor. Bir yaşam alanı olarak okulu her bir çocuğumuzun değerine değer, mutluluğuna mutluluk katan evrensel, milli ve manevi erdemlerle birlikte yaşam becerilerinin içselleştirildiği mekanlar olarak görüyoruz.2021-2023 yılları için eğitime olan yatırım 220 milyon TL'yi bulmuştur. 4 okulumuz daha bu yıl eğitim öğretime başlarken, okullarımızdan Yaveriye İlkokulu, Ülkü İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Çardak Eğitim Tesisinin ihalesi tamamlanmış olup 2022 yılında eğitim öğretime başlayacaktır. Bu doğrultuda ilimizdeki her bir okulumuzun imkanlarını dikkate alarak eğitime ilişkin sağlam ve sürdürülebilir hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.