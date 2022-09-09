İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de elektrik panosu çalan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde elektrik panosu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik panosu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, çalınan elektrik panosuyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, panoyu çalanlar M.A. ile Ç.A. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken ele geçirilen elektrik panosu da sahibine teslim edildi.

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