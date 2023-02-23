Osmaniye'de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Depremler sonrası yapılan hasar tespit çalışmasında 352 binanın acil yıkılması gerektiği belirlendi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Osmaniye'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yapılan incelemelerin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar gerekli çevre önlemi alınarak, iş makinaları ile kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

60 bin 501 bina kontrol edildi

Osmaniye'de yapılan hasar tespit çalışmalarında bugüne kadar 60 bin 501 bina kontrol edildi. Bu binalardan 38 bin 501'i hasarsız, 3 bin 311'i ağır hasarlı, 12 bin 389'u az hasarlı ve 352 bina ile ilgili ise acil yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımları ise Osmaniye Belediyesi ve dışardan yardıma gelen belediye ve kurumlara ait iş makinaları ile kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.