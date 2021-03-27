Osmaniye'de etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Kavurucu sıcaklarıyla bilinen Osmaniye'de mart ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan karla birlikte şaşkına dönen vatandaşlar, karın tadını çıkarmak için yaylalara akın etti.

Osmaniye'de kent merkezinde bir haftadır etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kavurucu sıcaklarıyla nam salan Osmaniye'de hava sıcaklığının 5 ila 7 derece arasında düşmesiyle birlikte lapa lapa yağan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' deyiminin yerini bulduğu kentte karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise yaylalara akın etti. Araçlarıyla yaylalara çıkmaya çalışan bazı sürücüler kar yağışından dolayı zorlanırken karın tadını kartopu oynayan çocuklar çıkardı.

“Mart ayının sonlarında böyle kar görmek bizi mutlu etti”

Lapa lapa yağan karın tadını çıkaran vatandaşlar, “Bir haftadır Osmaniye merkezde yağmur vardı. Yağmur yerini yüksek kesimlerde kara bırakınca bizde eğlenmek için yaylalara geldik. Mart ayının sonlarında böyle kar görmek bizi mutlu etti. Eğlenmek için geldik ama yollardaki karlardan dolayı ilerleyemedik. Osmaniye'de rakımdan dolayı karı görmek çok zor oluyor. Yoğun bir kar yağışı var. Ailemizle kar yağışını görmeye geldik. Güzel bir manzara” dediler.

Öte yandan, İl Özel İdaresine bağlı ekipler kardan dolayı yolların ulaşıma kapanmaması için hummalı bir çalışma başlattı.