Osmaniye'de ev yangını

Edinilen bilgiye göre, Yedi Ocak Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde Saime Özgüven'e ait olduğu öğrenilen evde saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm evi saran yangını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale gelirken evde kimsenin olmamasından dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Olayda maddi hasar meydana geldi.