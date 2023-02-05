Osmaniye'de evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Osmaniye'de girdiği evden klima dış ünitesi, ahşap-metal kesme makinesi ve televizyon çalan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından şüphelinin A.İ. olduğu saptandı. A.İ. kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada çalınan klima dış ünitesi, ahşap-metal kesme makinesi ve televizyon ele geçirildi. Malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli A.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.