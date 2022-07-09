Osmaniye'de eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam ortamına salındı.

Kadirli ilçesinde eve giren yılanı fark eden aile fertleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemini alan ekipler, yılanın olduğu yeri belirledi. Yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan ekipler tarafından yakalandı. Torbaya koyulan yılan yerleşim yerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.