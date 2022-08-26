Osmaniye'de eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam ortamına salındı.

Kadirli ilçesi Azaplı köyünde bir eve giren yılanı aile fertleri fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine adrese Kadirli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemini alan ekipler, yılanın olduğu yeri belirledi. Yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan ekipler tarafından yakalandı. Torbaya koyulan yılan yerleşim yerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.