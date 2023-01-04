Osmaniye'de evlerden hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı

Osmaniye'de evlere girerek hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde çalıntı ziynet eşyaları bulunan şahıslardan 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 2 gün önce Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş büro ekiplerinin ilçe genelinde hırsızlık olaylarına karşı yaptığı çalışmalarda 3 kadın şahsın bir eve girdikleri buradan ziynet eşyaları çaldığını tespit etti. Düziçi otogarında Osmaniye minibüslerine binmeden durdurulan 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların üst aramasında üzerlerinde çeşitli zihniyet eşyaları bulundu. İfadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi, içlerinden M.Y. tutuklandı. İki şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan şahıslardan F.E.'nin 22 adet, M.Y.'nin 1 adet, M.K.'nin 10 adet çoğu hırsızlık olmak üzere suç kayıtları bulunduğu öğrenildi.