İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de FETÖ firarisi yakalandı

Osmaniye’de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Osmaniye'de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C.D. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.C.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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