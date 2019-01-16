Osmaniye'de FETÖ'den aranan 6 kişi yakalandı

Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, haklarında daha önce adli işlem yapılan, aldıkları cezaların ardından yakalama kararı çıkarılan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı bulunan eski savcı R.B., Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan eski memur S.K., Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan özel sektör çalışanı C.K., Gaziantep 7. Ağır Ceza ve Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan eski öğretmen H.K., Akşehir Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararları bulunan FETÖ kuruluşu çalışanları Z.E. ve E.E. yakalandı.

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.