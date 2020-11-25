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Osmaniye'de filyasyon ekiplerine sıcak çorba

Osmaniye’de pandemi döneminde toplum sağlığı için korona virüsle mücadele eden filyasyon ekiplerine sıcak çorba ikram ediliyor.

Osmaniye'de pandemi döneminde toplum sağlığı için korona virüsle mücadele eden filyasyon ekiplerine sıcak çorba ikram ediliyor.


Osmaniye'de havaların soğumasıyla birlikte Covid-19 ile mücadele eden filyasyon ekiplerine her sabah sıcak çorba ikram edilmeye başlandı. Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, “Hemşerilerimizin sağlığı için gece gündüz mücadele eden filyasyon ekiplerimize her sabah çorba ikramında bulunmaya başladık. Bu sıkıntılı süreçte canla başla fedakârca iradelerini ortaya koyan sağlık çalışanlarımızın çalışmaları takdire şayandır. Kendilerine üstün başarılar dilerken özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte savaşıyoruz, inşallah birlikte başaracağız” diye konuştu.


Belediye tarafından kurulan çadırda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çorba ikramı yapılıyor.

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