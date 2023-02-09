Osmaniye'de gece saatlerinde çalışmalar dron ile görüntülendi

Osmaniye'de deprem sonrası ekiplerin enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hava sıcaklığının düşmesine rağmen ekipler umutları yeşertecek bir haber için uğraşırken çalışmalar dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Osmaniye'de enkaz çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor. Metin Tamer Sitesi'nde devam eden çalışmalar dron ile havadan görüntülendi. Gece saatlerinde düşen hava sıcaklığına rağmen arama kurtarma ekipleri umutları yeşertecek bir haber için çalışmalarına devam ediyor. Dönüşümlü olarak dinlenmeye geçen arama kurtarma ekipleri ve enkaz başında yakınlarından haber bekleyen vatandaşlar yaktıkları ateş ile ısınmaya çalışıyor.