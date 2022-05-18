Osmaniye'de “Gençlik Haftası” kutlandı

Osmaniye'de “Gençlik Haftası” kutlamaları 150 metre uzunluğundaki Türk bayraklı gençlik yürüyüşü ile başladı. Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Spor Kompleksinde devam eden kutlama etkinliklerinde öğrenciler tarafından sergilenen jimnastik ve güreş gösterisi heyecanla izlendi.

Osmaniye'de ‘Gençlik Haftası' kutlamaları Cevdetiye Meydanı'ndan Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Spor Kompleksine kadar yapılan Gençlik Yürüyüşü ve Gençlik Bayrak Koşusu ile başladı. Onlarca öğrencinin hep bir elden tutarak taşıdığı 150 metre uzunluğundaki Türk bayraklı gençlik yürüyüşüne Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri de katılım gösterdi. Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Spor Kompleksinde devam eden kutlama etkinliklerinde Vali Erdinç Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile masa tenisi oynadı. Ahmet Cevdet Paşa Lisesi öğrencisi Firdevs Eğlence “Bir de Yıl 1919'sa” isimli şiirini okumasıyla devam eden program, Sporcu Eğitim Merkezi sporcularının sergilediği jimnastik ve güreş gösterisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Osmaniye Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi özel sporcularının sergilediği dans gösterileri ile at ve atıcılık gösterileri; protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi.

Kutlama etkinlikleri Vali Erdinç Yılmaz'ın etkinliğe katılan öğrenci ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamasıyla sona erdi.