İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 32 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kız yurdunda kalan 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kız yurdunda kalan 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.


Kadirli Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde bulunan Osman Gazi Lisesi kız öğrenci yurdunda, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan öğrenciler durumu öğretmenlerine iletti. İhbar üzerine kız yurduna çok sayıda ambulans sevk edildi. Kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti olan toplam 32 öğrenci Kadirli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.