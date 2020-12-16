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Osmaniye'de göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı

Osmaniye’de göçmen kaçakçılığı yapan şahıs uygulama noktasında yakalandı.

Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı yapan şahıs uygulama noktasında yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirtaş uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtaki şahsa yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda H.U. isimli şahsın aranma kaydı olduğu belirlendi. Göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U. serbest bırakıldı.

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