Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 14 Suriyeli mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı. Denetimler sırasında E.Ş. yönetimindeki 63 ACH 945 plakalı minibüs şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kontrollerde E.Ş. isimli şahsın, ülkelerinden kişi başı insan kaçakçılarına 300 dolar vererek yasa dışı yollarla Şanlıurfa'dan Türkiye'ye girdiği belirlenen 14 Suriye uyruklu mülteciyi batı illerine götürdüğü öğrenildi.

Daha önceden Eskişehir, İstanbul, Adana'da Göçmen Kaçakçılığından ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından kaydı olan araç sürücüsü olay yerinde gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığı suçundan adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan 14 Suriyeli şahıs ise idari işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildi.