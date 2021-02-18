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Osmaniye'de göçmen kaçakçısı uygulama noktasında yakalandı

Osmaniye’de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir şahıs 10 Afgan mülteciyle birlikte yakalandı.

Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir şahıs 10 Afgan mülteciyle birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı. Denetimler sırasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde kimlik sorgusu yapan ekipler göçmen kaçakçısı Ü.K. isimli şahsın yurda kaçak yollarla giren 10 Afgan mülteciyi para karşılığında batıya götürdüğünü belirledi. Emniyetteki ifadelerinde şahıslar kendi ülkelerinde göçmen kaçakçılarına kişi başı bin dolar vererek Van üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlendi. Şahısların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.


Olay yerinde gözaltına alınan ve kasten adam yaralama suçundan kaydı bulunan Ü.K. isimli göçmen kaçakçısı şahıs hakkında ise resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

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