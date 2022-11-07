Osmaniye'de gönüllülerin desteğiyle 'Türk Kızılay Toplum Merkezi' açıldı

Türk Kızılay Osmaniye Şubesi ve gönüllülerin desteği ile Türkiye'nin farklı noktalarında faaliyet gösteren Türk Kızılay Toplum Merkezi'nin 22'nci şubesi Osmaniye'de açıldı.

Türkiye genelinde 21 ilde toplam 21 merkez ile faaliyet gösteren Türk Kızılay Toplum Merkezi şubelerine bir yenisini daha ekledi. Türk Kızılay Osmaniye Şubesi ve gönüllülerin desteği ile hayata geçirilen 22'nci merkez Osmaniye'de açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program konuşmalarla devam etti. Kızılay'ın millet için çalıştığına vurgu yapan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, güçlerini devletten ve milletten aldıklarını söyledi. Osmaniye'de açılan Türk Kızılay Toplum Merkezi'nin diğer kentlerden farklı olarak gönüllülerin alın teriyle açıldığını ifade eden Kınık, “Kızılay'ımız hizmetlerini yürütürken tamamen devletine destek olmak için ve milletine hizmet etmek için çalışıyor. Bu gücü de gene milletinden ve devletinden alıyor. Aslında burası bir platform, bir imece platformu. Herkes buraya gücünü getiriyor, varlığını getiriyor, alın terini getiriyor, yeteneğini getiriyor. Burada birlikte o Kızılaycılık ruhuyla, ki bu hilal bayrağımızın emanetidir, onun gölgesi altında insanımızı güçlendirmeye, toplumumuzu güçlendirmeye, onun onurunu korumaya ve dünyaya ve insanlığa daha büyük, daha kıymetli teklifler yapması için uygun zeminleri, uygun yaşam şartlarını oluşturmaya gayret ediyoruz. 22'nci toplum merkezimizi açıyoruz. Ama bir önceki, daha önceki toplum merkezlerimizden farklı olarak açıyoruz. Çünkü burası il merkezimizin ve gönüllülerimizin alın teriyle ve genel merkezimizin, genel müdürlüğümüzün rehberliğiyle ortaya çıktı. Bunun için çok çok kıymetli. Kızılay'ımızın şu hilalimizin dalgalandığı her yeri, her bir teşkilat bir toplum merkezi konseptiyle ayağa kaldırmak istiyoruz. Nedir bu toplum merkezi? Gönüllülerimiz, komiteler, komite üyelerimiz bunları aslında çok daha detaylarıyla anlattılar ama özet olarak şunu ifade edebiliriz. Biz herkes için esenlik ve güvenli yaşam vizyonuyla, hayaliyle hareket ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Kızılay Toplum Merkezi, protokol mensupları ve Kızılay gönüllüleri tarafından kurdelenin kesilmesiyle açıldı.