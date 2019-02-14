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Osmaniye'de güven ve huzur uygulaması

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Osmaniye’de güven ve huzur uygulamasının ikincisini gerçekleştirdi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Osmaniye'de güven ve huzur uygulamasının ikincisini gerçekleştirdi.


Aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik 37 asayiş timi, 10 trafik timi ve 300 personelin katılımıyla "Osmaniye Güven ve Uygulaması 2" gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, toplam 5 bin 372 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 4 UYAP, 1 kayıp şahıs ve 65 yoklama kaçağı olmak üzere toplam 70 kişi yakalandı. 70 umuma açık yer kontrol edildi, herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi. 1757 araç kontrol edildi, bunlardan 10'u trafikten men edildi, 18 araca 7 bin 259 TL. para cezası uygulandı.

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