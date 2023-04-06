İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de hakkında verilmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaladı

Osmaniye’de hakkında verilmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaladı.

Osmaniye'de hakkında verilmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaladı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri haklarında hapis cezası bulunan firari şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü L.D., yapılan fiziki takip sonucu yakalandı.


L.D, Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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