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Osmaniye'de “hayat dama sığar” etkinliğinde uçurtmalar gökyüzü ile buluştu

Osmaniye’de “hayat dama sığar” sloganıyla sosyal medyada organize edilen etkinlikte evlerin damından uçurtma uçuruldu.

Osmaniye'de “hayat dama sığar” sloganıyla sosyal medyada organize edilen etkinlikte evlerin damından uçurtma uçuruldu.


Sosyal medyada organize edilen etkinlikte Osmaniye'de evlerin damından uçurulan uçurtmalar gökyüzüne salındı. Çeşitli renk ve ebatlarda hazırlanan uçurtmalarda “evde kal” mesajı verildi. Zaman zaman ilginç anlara da sahne olan uçurtma etkinliğinde Kadir Karayiğit ve Mehmet İmat isimli gençlerin hazırladığı 5 metrelik devasa uçurtma gökyüzüne salındı. Zaman zaman 5 metrelik uçurtmayı kontrol etmekte güçlük çeken gençlerin o esnada yaşadıkları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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