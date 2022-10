Osmaniye'de Hayvanları Koruma Günü'nde resim yarışması düzenlendi

Osmaniye Belediyesi tarafından, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan sevgisi konulu resim yarışması düzenledi.

Osmaniye Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde Kent Müzesi bahçesinde resim yarışması düzenledi. Ortaokullar arası düzenlenen yarışmada öğrenciler hayvan sevgisini boyalarla kâğıtlara yansıttı. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı resim yapma yarışmasında Kent Müzesi bahçesinde kurulan resim atölyesinde gerçekleşti.

“7 gün 24 saat esasıyla sokak hayvanlarımız için sahadayız” diyen Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, “Osmaniye Belediyesi olarak şehrimizdeki can dostlarımız için ilgili kurumlarımız, gönüllüler ve Veteriner Hekimler Odamızla birlikte ekip ruhuyla çalışmaktayız. Sokak hayvanları konusunda barınağımız 20 personelimizle 24 saat esasına dayalı hizmet vermektedir. Sokakta yaşayan canlılarımız için Veteriner Hekimler Odamızla Türkiye'ye örnek olacak imzaladığımız protokol çerçevesinde günün her saati hasta, yaralı ve düşkün sokak hayvanlarına esaslı bir klinik hizmeti sunmaktayız. Farkındalığı arttırmak adına her yıl düzenli olarak yaptığımız etkinliklere katkı ve katılım sağlayan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Oktay Deniz ise “Bu anlamlı günde, bu güzel etkinliğe bizleri de dâhil eden Osmaniye Belediyesine ve Belediye Başkanımız Kadir Kara'ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan resim öğretmenleri Filiz Tıraş ve Handenur Bakır'ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada Şehit Veli Demir Yürek Bilim ve Sanat Merkezi 8.sınıf öğrencisi Ahmet Karagüllü birinci, Özel Atabey Koleji'nden 7.sınıf öğrencisi Sevgi Ekin Uluğ ikinci, Atatürk Ortaokulu'ndan 7.sınıf öğrencisi Ünzile Merve Güzel üçüncü olurken Şehit Bekir Evren İmam Hatip Orta Okulu'ndan 7.sınıf öğrencisi Aikenmu Aisima da mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Veteriner Hekimler Odası ve Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda kedi ve köpek maması, yem kabı ve çeşitli hediyeler ücretsiz olarak dağıtıldı.