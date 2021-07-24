Osmaniye'de helikopter destekli trafik denetimi

Osmaniye'de trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerin tespit edilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak Kurban Bayramı kapsamında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının "Kurban Bayramı Tatilinde Helikopterle Havadan Trafik Denetimleri" emri gereği Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak helikopterle hava destekli denetim gerçekleştirildi. Osmaniye-Kadirli yolu, Kadirli-Kozan yolu, Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D-400 Osmaniye Gaziantep karayolu, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un idaresinde denetlendi. Helikopterden yapılan incelemelerde tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere gerekli işlemler yapıldı.

Denetimlerin ardından açıklama yapan İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, "Bayram dolayısıyla trafik kontrollerini havadan destekli olarak gerçekleştirdik. Otobanda ve karayollarında giden araçlarla ilgili yapılan hatalar uygulama yapan jandarma ve polis timlerine gerekli ikazları yaptık. Özellikle yola çıkanların kurallara uyması konusunda bir kere daha sizlerin aracılığı ile ikaz etme gereksinimi duyuyoruz. Hiçbir şey canınızdan daha canından daha önemli değildir" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ise "İçişleri Bakanlığımızın emri doğrultusunda havadan bir denetleme gerçekleştirdik. Çok güzel bir denetleme oldu. Katılan arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Yolda olan herkese iyi yolculuklar diliyorum" dedi.