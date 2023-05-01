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Osmaniye'de heyelan nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı

Osmaniye’nin, Düziçi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolları, bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Osmaniye'nin, Düziçi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolları, bir süreliğine ulaşıma kapandı.


Düziçi ilçesinin Çatak köyü, Yeni Farsak köyü, Zindagan köyüne giden yol kenarındaki yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki toprak ve kaya parçaları, nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.


Osmaniye il Özel idare müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek iş makineleri yolda temizlik çalışması sonucu yol tekrardan ulaşıma açıldı.

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