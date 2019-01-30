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Osmaniye'de Hilmi Karaboran Caddesi yenileniyor

Osmaniye Belediyesi, mahallelerde ve kentin ana arter yollarında yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Yol yapım çalışmaları kapsamında Osmaniyeli vatandaşların yoğun kullandığı şehrin ana arter yollarından biri olan Hilmi Karaboran Caddesi'nde yol kazıma çalışmaları başladı. Kazı işlemlerinin ardından zemin sıkıştırma ve asfalt serim işlemlerinin hız kesmeden başlayacağı belirtildi.


Çifte petrollerden başlayarak tren yoluna kadar yapılacak olan Hilmi Karaboran Caddesi'ndeki çalışmalar sonunda yaklaşık 1500 metrelik bölüm asfaltlanmış olacak.


Hilmi Karaboran Caddesi'nde yol yapım işlemlerinin ardından şehrin diğer ana arter yollarında çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

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