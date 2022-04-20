İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de hızar makinesi çalan şüpheli yakalandı

Osmaniye’de bir kurumdan hızar makinesi çaldığı iddia edilen hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de bir kurumdan hızar makinesi çaldığı iddia edilen hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bir kurumdan hızar makinesi çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hızar makinesini çalan şahsın M.Ş. olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Ş. adliyeye sevk edilirken ele geçirilen hızar makinesi de kuruma teslim edildi.

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