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Osmaniye'de husumetli iki aile arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alhanlı Caddesinde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki aile arasındaki tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çekiç ve tırmığında kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, M.Ç. (25) isimli şahıs da silahla vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olayın ardından polis ekipleri mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili 3 kişi aranıyor.

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