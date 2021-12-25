Osmaniye'de iki grup arasında kavga: 11 yaralı

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlarında kullanıldığı kavgada 2'si silahla vurulan 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi kapalı spor salonu civarında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı kavgada 2 kişi silahla vurularak, 9 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken olayda yaralanan 4 kişi Osmaniye Devlet Hastanesine 7 kişi de ildeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.