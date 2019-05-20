Osmaniye'de ilk kez yapıldı

Türkiye'de sadece belirli ileri merkezlerde ve üniversite hastanelerinde yapılan kapalı yöntemle akciğer lobunun alınması ameliyatı Osmaniye'de ilk kez devlet hastanesinde yapıldı.

Uzun yıllardır yaşadığı halsizlik, öksürük, balgam, nefes darlığı, sürekli enfeksiyon geçirme şikayetleri ile Osmaniye Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniğine başvuran 52 yaşındaki B.T. adlı kadın hastaya yapılan tetkikler sonucunda sol akciğerin alt lobunda "bronşiektazi hastalığı" teşhisi konuldu. Kadın için kentte ilk kez yapılacak olan kapalı akciğer ameliyatı planlandı.

B.T, Osmaniye Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ebubekir Aksu başkanlığında Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sinan Karazindiyanoğlu ve ekibince gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.