İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Osmaniye’de bir mermer ocağından kablo çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Osmaniye'de bir mermer ocağından kablo çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Çağşak köyünde bulunan mermer ocağına ait elektrik panosu ve enerji nakil hattı kablolarını çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandıkları 1 adet oksijen tüpü, 1 adet oksijen kaynağı ve çeşitli malzemeler ile çaldıkları 450 metre alüminyum enerji nakil kablosu ve 60 metre bakır elektrik kablosu ele geçirildi.


Şüpheliler A.A. ve M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.